Бывшего вице-губернатора Кубани Власова осудили на 11 лет за взятку

Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорили к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 90 млн руб. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Судом установлено, что Сергей Власов, занимая должность заместителя губернатора Краснодарского края и курируя в том числе департамент строительства, узнал о незаконных вознаграждениях генерального директора НАО «РСК КК» от субподрядчиков. Экс-чиновник потребовал гендиректора передать ему денежное вознаграждение в размере, равном 50% суммы этих незаконных платежей, а взамен пообещал предпринимателю не принимать мер по фактам противоправной деятельности и «обеспечить дальнейшее бесперебойное финансирование строительных работ, выполняемых НАО "РСК КК"».

В ответ генеральный директор компании сообщил о требованиях чиновника в правоохранительные органы. 18 мая 2024 года сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали Сергея Власова в момент получения им 3 млн руб.

В суде фигурант не признал вину, однако его причастность к преступлению установили на основе доказательств по делу.

Помимо основного наказания, Власова лишили права занимать государственные должности и посты в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на 12 лет. Приговор пока не вступил в силу.

Алина Зорина