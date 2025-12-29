Адыгея получит 180,4 млн рублей на обновление коммунальной инфраструктуры

В Республике Адыгея в 2026 году на модернизацию коммунальной инфраструктуры направят 180,4 млн руб. в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в региональном минстрое.

Проект ориентирован на обновление систем водоснабжения и водоотведения, повышение надежности коммунальных сетей и качества услуг, прежде всего в населенных пунктах с высоким уровнем износа инженерной инфраструктуры. По данным минстроя Адыгеи, программа позволяет поэтапно решать накопленные коммунальные проблемы.

В 2026 году в регионе планируется завершить семь переходящих объектов, работы по которым начались в текущем году. Инициативы имеют социальное значение и охватывают как Майкоп, так и муниципальные образования республики.

В Майкопе будет завершена реконструкция двух участков сети водоотведения, что должно повысить пропускную способность канализации, снизить аварийность и улучшить экологическую обстановку. В поселке Энем продолжается строительство нового водозаборного узла для обеспечения стабильного водоснабжения и дальнейшего развития территории.

Строительство водопроводных сетей продолжится в ауле Тахтамукай, а в селе Красногвардейском работы начнутся в 2026 году с завершением в 2027 году. Реализация проектов позволит подключить новых потребителей к централизованным системам водоснабжения и повысить уровень комфорта проживания.

В хуторе Суповский в 2027 году планируется завершить реконструкцию водозаборного узла, а в ауле Уляп — реконструкцию отдельных участков водопроводных сетей. Эти меры направлены на повышение надежности водоснабжения и снижение рисков перебоев.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств федерального, регионального и муниципальных бюджетов. В Минстрое Адыгеи отмечают, что модернизация коммунальной инфраструктуры остается одним из приоритетов социально-экономического развития региона.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Республике Адыгея в 2026 году планируется благоустроить 23 общественные и дворовые территории с общим объемом финансирования 486 млн руб. Работы пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Анна Гречко