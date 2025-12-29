Власти Краснодарского края компенсировали 30 инвесторам часть затрат по кредитам

В Краснодарском крае завершился отбор проектов на получение субсидий для компенсации процентов по кредитам, поддержку получили 30 инвесторов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам руководителя департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Василия Воробьева, в условиях высокой стоимости заемных средств субсидирование процентной ставки для инвесторов является реальным инструментом сохранения темпов реализации проектов.

«Мы видим, что эта мера поддержки помогает бизнесу адаптироваться к текущей экономической ситуации, снижать финансовую нагрузку и продолжать инвестировать в развитие региона. Для нас важно, чтобы предприятия не откладывали планы, а запускали новые производства и создавали рабочие места», — заявил Василий Воробьев.

Общий объем капиталовложений по отобранным проектам превысил 13,5 млрд руб. Их реализация обеспечит создание порядка 2,3 тыс. новых рабочих мест.

В 2025 году размер поддержки для инвесторов Кубани составил 430 млн руб. Наибольшие суммы субсидий получили предприятия санаторно-курортной и транспортной сфер, а также сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

