Главные новости за неделю 22–28 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае в стадии реализации находятся 27 инвестиционных проектов по созданию или развитию производств промышленной импортозамещающей продукции.

Глава Адыгеи назначил Артура Чича исполняющим обязанности министра экономического развития и торговли республики. Господин Чич сменил Заура Шеуджена, который возглавлял ведомство с ноября 2020 года.

Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова исключили из совета при президенте Российской Федерации по делам казачества.

В Краснодарском крае годовая инфляция снизилась с 7,7% в октябре до 6,8% в ноябре. За месяц цены выросли на 0,3% против 0,4% ранее.

Власти Кубани планируют утвердить около 120 проектов изменений в генпланы муниципалитетов в 2026 году, что позволит исключить 31,1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения из границ населенных пунктов.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против 17-летнего жителя Сочи, который подозревается в убийстве матери и нападении на младшего брата.

Администрация Краснодара планирует получить 95,8 млн руб. туристического налога в 2026 году.

На территории поселка Кировское Республики Крым загорелось здание из-за атаки беспилотников.

Бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев стал прямым владельцем 20% доли геленджикской винодельни ООО «Шато де Талю».

Свыше 2 тыс. кафе и ресторанов общей вместимостью более 135 тыс. мест готовы принять туристов в Сочи в зимний период. В горном кластере — основном курортном направлении — работает около 285 заведений на 15 тыс. посадочных мест.