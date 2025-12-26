Более 2 тысяч ресторанов в Сочи готовы к зимнему сезону

Свыше 2 тыс. кафе и ресторанов с общей вместимостью более 135 тыс. мест готовы принять туристов в Сочи в зимний период. В горном кластере — основном курортном направлении — работает около 285 заведений на 15 тыс. посадочных мест. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в департаменте потребительской сферы Краснодарского края.

В этот зимний сезон курорт предлагает для туристов блюда кавказской, европейской, морской, азиатской, средиземноморской и русской кухонь. Наибольшим спросом среди посетителей пользуются кулинарные изделия из местных продуктов: морские деликатесы, национальные кавказские блюда и авторские интерпретации традиционных рецептов.

«Региональные кухни превращаются в гастрономические центры притяжения. Это особенно заметно в Краснодарском крае, где для многих туристов посещение локальных кафе и ресторанов выходит на первый план. Шефповара все чаще работают в партнерстве с фермерами, разрабатывая сезонные гастрономические сеты. Туристы же планируют маршруты, ориентируясь на конкретные местные деликатесы — будь то адлерская форель, черноморские мидии или кубанское вино. Локальная кухня перестает быть просто модным трендом. Она прочно входит в культурный код и становится значимым элементом туризма», — отметил руководитель департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.

Развитие областного гастрономического кластера демонстрируют проекты «Вкусно по-Сочински» и «Фестиваль Южной Кухни», которые поддерживают местных производителей и укрепляют региональную идентичность.

Роман Куринный также добавил, что сейчас путешественники ценят не только качество блюд, но и комплексный опыт в целом — атмосферу, сервис и историю, стоящую за едой. Поэтому повара стали чаще использовать дегустационные сеты, где каждое блюдо является элементом единой концепции, а кулинар — экспертом.

Алина Зорина