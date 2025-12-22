Александра Власова исключили из состава совета по делам казачества

Бывшего вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова исключили из совета при президенте Российской Федерации по делам казачества. Об этом говорится в распоряжении главы страны от 22 декабря.

Документ предусматривает исключение из совета двух человек: Александра Власова и Владимира Савченко. Ранее Александр Власов занимал должность исполняющего обязанности заместителя губернатора Краснодарского края. Причины вывода из состава совета в тексте распоряжения не указаны.

Распоряжение вступило в силу в день подписания — 22 декабря.

«Ъ-Кубань» писал, что Краснодарский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на постановление о продлении меры пресечения бывшему вице-губернатору Краснодарского края Александру Власову. Срок содержания под стражей продлен до 28 февраля 2026 года.

Алина Зорина