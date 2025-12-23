Власти Кубани планируют вернуть более 30 тысяч га сельхозземель в 2026 году
Власти Краснодарского края планируют утвердить около 120 проектов изменений в генпланы муниципалитетов в 2026 году, что позволит исключить 31,1 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения из границ населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.
Власти вернули уже более 13,5 тыс. га таких земель в течение 2025 года. Работа велась в рамках формирования системы территориального планирования. Изменения утвердили в 48 генпланах.
Запрет на перевод сельхозземель под жилую застройку начал действовать в Краснодарском крае в 2021 году. Губернатор региона Вениамин Кондратьев поручил проверить генпланы муниципалитетов на необоснованное включение таких территорий в границы населенных пунктов. К середине 2024 года было возвращено свыше 26 тыс. га угодий.