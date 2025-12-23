Инфляция в Краснодарском крае замедлилась до 6,8% в ноябре 2025 года

В Краснодарском крае годовая инфляция снизилась с 7,7% в октябре до 6,8% в ноябре. За месяц цены выросли на 0,3% против 0,4% месяцем ранее, сообщает Южное ГУ Банка России

Сильнее всего подорожали непродовольственные товары — инструменты, оборудование, телерадиотовары и смартфоны. Спрос на них увеличился благодаря росту потребительского кредитования в условиях постепенного снижения процентных ставок. Несмотря на ноябрьский рост, за год телерадиотовары подешевели на 8,2%, средства связи — на 7,5%, а инструменты и оборудование подорожали лишь на 1,3%.

Традиционно выросли в цене овощи — помидоры, огурцы и сладкий перец. Однако благодаря хорошему урожаю рост оказался меньше обычного. В годовом выражении плодоовощная продукция подешевела на 3,2%, а яйца — почти на 16%. По прогнозу Центробанка, по итогам года инфляция в России станет самой низкой за пять лет.

«Сейчас мы можем аккуратно снижать ключевую ставку — именно так и поступил регулятор, уменьшив её значение до 16%»,— прокомментировал заседание Совета директоров начальник Южного главного управления ЦБ Евгений Эберенц.

Эксперт отметил, что риски ускорения инфляции сохраняются из-за нехватки рабочей силы и ожиданий роста цен. Банк России продолжит балансировать денежно-кредитную политику для достижения целевого уровня инфляции около 4%.

Следующее заседание Совета директоров по ключевой ставке намечено на 13 февраля 2026 года.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что жители Краснодарского края на 1 ноября 2025 года разместили на счетах в банках около 1,8 трлн руб., что более чем на 15% превышает показатель годичной давности. Рост сберегательной активности на фоне сохраняющейся привлекательности депозитов остается устойчивым

Анна Гречко