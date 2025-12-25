Экс-губернатор Кубани Александр Ткачев стал владельцем 20% винодельни «Шато де Талю»

Бывший губернатор Краснодарского края Александр Ткачев теперь владеет 20% геленджикской винодельни ООО «Шато де Талю». Соответствующие изменения в структуре владения отражены в информационной системе по проверке контрагентов «Чекко».

Согласно данным «Чекко», Александр Ткачев получил 20% долю предприятия 24 декабря текущего года. Стоимость доли составляет 4,7 млн руб. Доля Ольги Ткачевой в структуре ООО «Шато де Талю» составляет 79%, стоимость капитала достигает 18,4 млн руб. Согласно нотариальному удостоверению договора №23/31-Н/23-2018-58-714 от 3 октября 2018 года, на доли учредителей наложено обременение — залогодержателем является АО «Российский сельскохозяйственный банк». 1% доли винодельни владеет ООО «РСХБ-Финанс», входящее в периметр Россельхозбанка.

Генеральным директором винодельни с 25 марта 2024 года является Денис Котов. По информации, размещенной в системе «Чекко», Котов также находится на должности руководителя в ялтинском ООО «Кипарис», ООО «Сочи Гольф», московском ООО «Искусство развлечений» и в ООО СЗ «Ривер Клаб», зарегистрированном в Симферополе.

ООО «Шато де Талю» было зарегистрировано 12 августа 2005 года. По данным ФНС на 10 декабря 2025 года, общество с ограниченной ответственностью является средним предприятием, выручка которого в 2024 году составила 499,9 млн руб. Общая площадь виноградников «Шато де Талю» под Геленджиком превышает 180 га.

Александр Ткачев был губернатором Краснодарского края в период с 2001 по 2015 годы. С 22 апреля 2015 до 18 мая 2018

года Александр Николаевич находился на посту министра сельского хозяйства РФ. После отставки в 2018 году вошёл в совет директоров АО «Фирма “Агрокомплекс“ им Н. И. Ткачева».

София Моисеенко