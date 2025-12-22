На Кубани реализуют 27 импортозамещающих промышленных проектов

В Краснодарском крае в стадии реализации находятся 27 инвестиционных проектов по созданию или развитию производств промышленной импортозамещающей продукции. Порядка 20 инициатив получили краевую господдержку, включающую финансирование до 30% затрат, сообщили «Ъ-Кубань» в минпроме.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Поддержка предоставляется через госпрограмму «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности», а также льготное заемное финансирование программы «Импортозамещение» регионального Фонда развития промышленности.

Девять предприятий уже находятся в стадии пусконаладочных работ и выпуска опытных партий продукции. Среди них завод по производству стеклянной посуды из композитного стекла в Армавире, модернизированное станкостроительное производство в Краснодаре, расширенное изготовление сельхозтехники в Кавказском районе.

На стадии пуска также находятся предприятия по выпуску лекарственных препаратов в Крымском районе, оборудования для переработки фруктов и овощей в Тимашевском районе, медицинской продукции и акриловых сополимеров в Северском районе.

Еще 11 проектов находятся на различных этапах реализации — от проектирования до закупки оборудования. В числе инициатив заводы по переработке стекла и производству солнечных батарей в Краснодаре, изготовление резиновых изделий, бумажный комбинат в Кавказском районе.

Дополнительно семь импортозамещающих проектов реализуются без краевой поддержки по соглашениям с администрацией края. Это производство тормозных дисков в Армавире, радиоаппаратуры для беспилотников в Краснодаре, компьютерных компонентов, двигателей для БПЛА и мебельной фурнитуры.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае в активной стадии находятся 45 инвестиционных проектов промышленного комплекса общей стоимостью 1,2 трлн руб.

Нурий Бзасежев