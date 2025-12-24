Глава Адыгеи назначил исполняющего обязанности минэкономразвития и торговли

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов назначил Артура Чича исполняющим обязанности министра экономического развития и торговли республики, сообщили в пресс-службе администрации региона. Господин Чич сменил Заура Шеуджена, который возглавлял ведомство с ноября 2020 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

По словам Мурата Кумпилова, министерство выступает координатором стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года. Новый и. о. министра будет работать в соответствии с указаниями главы региона, председателя кабмина и курирующего вице-премьера.

Артур Чич окончил Адыгейский государственный университет по специальности «Экономика и управление на предприятии». Трудовую деятельность он начал в 2002 году и занимал руководящие позиции на предприятиях республики. С 2014 года Чич работал в министерстве экономического развития и торговли Адыгеи, курируя инвестиции, предпринимательство, торговлю и ТЭК, а последние шесть лет возглавлял центр поддержки предпринимательства республики.

Вячеслав Рыжков