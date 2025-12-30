Тройной удар

В середине 2025 года ПАО «Южуралзолото группа компаний» и его президент — миллиардер Константин Струков привлекли внимание Генпрокуратуры РФ, сотрудников ФСБ и Следственного комитета. Поводом стали инциденты, связанные со смертью работников на предприятии, причинением экологического ущерба, а также коррупционный след в переходе ЮГК под контроль господина Струкова. В итоге компанию национализировали, президента сняли с должности и взыскали с него 3,9 млрд руб. экологического ущерба. Позже у Константина Струкова и его родственниц конфисковали деньги и имущество на 4,9 млрд руб.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Обыски в ЮГК

Все началось в июле с обысков в офисах компании и аффилированных организациях в Пласте и Челябинске. Оперативно-следственные мероприятия проводили сотрудники региональных управлений ФСБ и СКР по ранее возбужденным уголовным делам о нарушениях природоохранного законодательства, промышленной безопасности и эксплуатации промышленных объектов на земельных участках ЮГК в Пластовском и Еткульском районах.

«За последние годы произошло шесть инцидентов, повлекших смерть сотрудников ПАО, что может косвенно подтверждать факт халатного отношения должностных лиц „Южуралзолота“ к требованиям промышленной безопасности», — отмечал тогда источник „Ъ-Южный Урал“.

Еще в 2024 году было возбуждено уголовное дело после прорыва дамбы на Светлинском месторождении ЮГК. Из-за нарушений при строительстве объект разрушился, а в реки Санарка и Батуровка попали неочищенные стоки золотоизвлекательной фабрики. В пробах речной воды нашли превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) цианидов в 192 раза. Площадь загрязненных сельхозземель превысила 330 тыс. кв. м. Предварительно ущерб оценивали в 3 млрд руб., потом он вырос до 3,9 млрд руб.

Через месяц после обысков в уголовном деле появились фигуранты — директор ГОК «Светлинский» Сергей Щелоков и начальник золотоизвлекательной фабрики Дмитрий Бендик. Их обвинили в нарушении правил охраны окружающей среды и порче земли (ст. 246, ст. 254 УК РФ).

Национализация

Параллельно Генпрокуратура РФ подала иск к миллиардеру и заместителю председателя Законодательного собрания Челябинской области Константину Струкова (78 место в рейтинге российских миллиардеров от Forbes) об обращении в собственность государства принадлежащих ему акций ПАО «ЮГК» и связанных с ним 10 организаций. Заявление поступило 2 июля, в тот же день, когда стало известно об обысках в компании. Ответчиками по иску кроме депутата были его дочери Александра Струкова и Евгения Кузнецова, а также пять человек, управлявших или владевших компаниями, связанными с ЮГК.

Фото: Юлия Гарипова

Фото: Юлия Гарипова

По данным ведомства, господин Струков незаконно получил контроль над золотодобывающим предприятием. Он был депутатом заксобрания с 2000 года, а с 2017 года занимал пост вице-спикера и входил в состав комитета по экологии и природопользованию. Президентом и единственным владельцем ООО «Управляющая компания „Южуралзолото группа компаний“» Константин Струков стал в 2007 году, реорганизовав ЗАО «Южуралзолото», действовавшее с 1997 года и созданное на базе госпредприятия.

Генпрокуратура считает, что в 2000 году господин Струков, уже будучи депутатом и используя процедуру банкротства, обеспечил вывод имущественного комплекса предприятия на созданное им же ПАО «ЮГК». Далее бизнес расширился. Холдинг производит 450 тыс. унций золота в год, осваивает месторождения в Челябинской области, Красноярском крае и Республике Хакасия.

«Тем самым ответчик, по должности курирующий недропользование, ключевые активы в данной сфере сосредоточил в своем подчинении, монополизировав стратегическую отрасль по добыче золота в Уральском и других федеральных округах», — цитировал иск «Ъ». Таким образом, Константин Струков действовал в постоянном конфликте интересов.

Вырученные деньги, по данным Генпрокуратуры, депутат направлял на обогащение себя и близких, а не на повышение зарплат сотрудникам и поддержание безопасной работы на месторождениях, что приводило к авариям.

По данным ведомства, по инициативе господина Струкова и с его непосредственным участием законодательное собрание региона приняло многочисленные акты, упрощающие процедуры получения лицензий на пользование недрами и земельными участками под эти цели. Высокий статус зампреда заксобрания Челябинской области президент ЮГК использовал для выстраивания и поддержания неформальных отношений с чиновниками. В ход шли дорогостоящие подарки, организация за его счет банкетов и развлекательных мероприятий, предоставление недвижимости для проживания. Так, у истца были сведения, что Константин Струков помог руководителю регионального управления СКР Алексею Колбасину снять за 10 тыс. руб. в месяц квартиру в центре Челябинска площадью 121 кв. м.

Процесс по делу о национализации проходил в закрытом режиме. Суд удовлетворил требования Генпрокуратуры 11 июля. Активы ЮГК и 10 связанных с господином Струковым компаний обратили в доход государства. Их стоимость оценивают в 220 млрд руб. Через три дня президента золотодобывающей компании отстранили от должности.

Вред природе

На этом претензии Генпрокуратуры РФ к Константину Струкову не закончились. В конце июля ведомство потребовало взыскать с экс-президента ЮГК 3,9 млрд руб. экологического ущерба, причиненного после прорыва дамбы на Светлинском месторождении. Ответчиками по делу также выступали действовавший на тот момент начальник следственного управления СКР по Челябинской области Алексей Колбасин и заместители руководителей уральских управлений Ростехнадзора и Росприроднадзора Юрий Шувалов и Владислав Потапов.

По мнению Генпрокуратуры, Константин Струков как основной владелец и руководитель компании несет ответственность за допущенное причинение вреда природе, а надзорные и следственные органы не расследовали деятельность руководства «Южуралзолота» и не добивались возмещения ущерба.

Вскоре приставы арестовали счета каждого ответчика на 3,9 млрд руб. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку в отношении господина Колбасина. Через некоторое время арест со счетов трех ответчиков сняли. В октябре Пластский городской суд удовлетворил иск, взыскав ущерб только с Константина Струкова.

Экс-президент и его женщины

Через неделю после этого Генпрокуратура направила новый иск в Пластский суд. На этот раз о конфискации полученного коррупционным путем имущества общей стоимостью 1,4 млрд руб. и денежных средств на 3,5 млрд руб. у экс-президента ЮГК и его близких. Ответчиками выступали бывшая жена бизнесмена Людмила Струкова, дочери Евгения Кузнецова и Александра Струкова, 22-летняя внучка Ульяна Кузнецова, сожительница Елена Додик, водители миллиардера Андрей Верзилин и Александр Панферов, а также доверенное лицо Алексей Сопка.

Генпрокуратура отмечала, что Константин Струков хотел скрыть сведения о себе как о конечном бенефициаре имущества и поэтому оформлял активы на других. Например, Алексей Сопка числился собственником коттеджа в Пласте, в котором прописан миллиардер. Евгения Кузнецова стала номинальным собственником долей в уставном капитале ООО «Бизнес-Актив» и частично ООО «Бизнес-Сити». Сожительница экс-депутата Елена Додик была в управляющей компании заместителем президента по быту, социальным вопросам и взаимодействию с государственными органами с зарплатой 7,5 млн руб. При этом жила она в Магнитогорске, где филиала ЮГК нет. А Александру Струкову отец формально трудоустроил в управляющую компанию предприятия на должность вице-президента по экономике и финансовому планированию. Ее ежемесячный оклад составлял 13,8 млн руб. При этом фактически служебные обязанности дочь президента не исполняла, так как живет в Швейцарии.

Надзорное ведомство также просило обратить в доход государства найденные на счетах супруги и дочерей господина Струкова в российских банках более 3,5 млрд руб., «полученных в нарушение требований антикоррупционного законодательства».

В середине ноября требования Генпрокуратуры удовлетворили. После этого миллиардер заявил, что у него нет денег на жизнь. «Никогда не думал, что я трудовую деятельность вот так закончу. Я в отчаянии. У них (у семьи — издание РБК) все отобрали. Как жить? На жизнь у меня денег нет, я занимаю», — цитирует РБК Константина Струкова. По словам бизнесмена, он не имеет доступ ни к чему.

Положение компании

Сейчас ЮГК находится в распоряжении Росимущества. Правительство страны планирует продать холдинг. В августе сообщалось, что сделка должна состояться до конца 2025 года. Покупателем называли компанию из структуры Газпромбанка, которая является миноритарным акционером ПАО «ЮГК», — «ААА управление капиталом».

Через пару месяцев появилась информация, что контрольный пакет акций продадут компании «Атлас Майнинг» (входит в УГМК). После Центробанк предписал Росимуществу выставить оферту миноритариям ПАО, что, по мнению ЦБ, необходимо сделать по закону. Министерство финансов РФ не согласилось с этой позицией. Ведомство заявило о возникновении коллизии законов — Бюджетного кодекса и закона об акционерных обществах, по которому требуется оферта. Поскольку Росимущество не приобретало пакет акций, а получило их по решению суда об обращении имущества в собственность государства, выставлять оферту миноритариям не требуется, считает Минфин.

В конце октября Министерство финансов РФ вновь заговорило о продаже акций ЮГК. По новым данным, сделка может пройти в два этапа и полностью состояться в первом полугодии 2026 года. Возможных покупателей называть не стали. Кроме того, планируются изменения в законе, чтобы ситуация с Росимуществом и ЦБ не повторилась.

«Мы, конечно, относимся очень аккуратно, чтобы именно Росимущество не являлось вот таким вот инструментом, как будто бы оно является добровольным покупателем. Все-таки Росимущество в данной ситуации обеспечивает исполнение решений, которые принимает суд. Там, я знаю, что этот вопрос обсуждается и, возможно, какое-то решение будет вынесено. Но пока мы делаем то, что мы делаем. Но вот с Банком России обсуждаем возможные поправки в законодательство», — подчеркнул замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

В конце декабря министр финансов Антон Силуанов сообщил, что акции продадут с помощью открытого аукциона.

Виталина Ярховска