Александр Бастрыкин поручил проверить главу челябинского СКР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку по публикациям о покровительстве руководителя СУ СКР по Челябинской области Алексея Колбасина экс-президенту ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константину Струкову. Проверкой занимаются подразделения центрального аппарата ведомства, сообщает пресс-служба госоргана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«В ряде средств массовой информации и соцмедиа опубликованы материалы о возможной противоправной деятельности руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Алексея Колбасина»,— говорится в сообщении.

Сотрудникам центрального аппарата поручено «тщательно изучить изложенные в публикациях сведения и дать им правовую оценку».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Алексей Колбасин является одним из ответчиков по иску Генеральной прокуратуры РФ о взыскании ущерба в размере 3,9 млрд руб., причиненного окружающей среде в результате прорыва дамбы на Светлинском месторождении ЮГК в Челябинской области в 2024 году. Заявление принял Пластский городской суд 30 июля. Ответчиками, кроме Алексея Колбасина выступают Константин Струков, заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов и бывший замруководителя Уральского управления Росприроднадзора Владислав Потапов.

По данным «Ъ», Алексей Колбасин после прорыва дамбы оказывал господину Струкову покровительство. ОМВД России по Пластовскому району в августе прошлого года возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК (порча земли). Вскоре его передали в следственные органы. При этом, по мнению Генпрокуратуры, руководство ЮГК на причастность к преступлениям не проверяли, обвинения им не предъявляли. По данным истца, такого снисхождения экс-глава золотодобывающего предприятия достиг благодаря неформальным и внеправовым взаимоотношениям с Алексеем Колбасиным.

Пластский горсуд выдал исполнительные листы на арест счетов экс-президента ЮГК, главы регионального управления СК и других ответчиков на сумму 3,9 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций ПАО «Южуралзолото группа компаний», принадлежащие Константину Струкову. 15 июля управляющее холдингом ООО «УК ЮГК» перешло под управление Федерального агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Виталина Ярховска