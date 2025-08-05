Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Александр Бастрыкин поручил проверить главу челябинского СКР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести служебную проверку по публикациям о покровительстве руководителя СУ СКР по Челябинской области Алексея Колбасина экс-президенту ПАО «Южуралзолото группа компаний» Константину Струкову. Проверкой занимаются подразделения центрального аппарата ведомства, сообщает пресс-служба госоргана.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«В ряде средств массовой информации и соцмедиа опубликованы материалы о возможной противоправной деятельности руководителя следственного управления СК России по Челябинской области Алексея Колбасина»,— говорится в сообщении.

Сотрудникам центрального аппарата поручено «тщательно изучить изложенные в публикациях сведения и дать им правовую оценку».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Алексей Колбасин является одним из ответчиков по иску Генеральной прокуратуры РФ о взыскании ущерба в размере 3,9 млрд руб., причиненного окружающей среде в результате прорыва дамбы на Светлинском месторождении ЮГК в Челябинской области в 2024 году. Заявление принял Пластский городской суд 30 июля. Ответчиками, кроме Алексея Колбасина выступают Константин Струков, заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов и бывший замруководителя Уральского управления Росприроднадзора Владислав Потапов.

По данным «Ъ», Алексей Колбасин после прорыва дамбы оказывал господину Струкову покровительство. ОМВД России по Пластовскому району в августе прошлого года возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 254 УК (порча земли). Вскоре его передали в следственные органы. При этом, по мнению Генпрокуратуры, руководство ЮГК на причастность к преступлениям не проверяли, обвинения им не предъявляли. По данным истца, такого снисхождения экс-глава золотодобывающего предприятия достиг благодаря неформальным и внеправовым взаимоотношениям с Алексеем Колбасиным.

Пластский горсуд выдал исполнительные листы на арест счетов экс-президента ЮГК, главы регионального управления СК и других ответчиков на сумму 3,9 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций ПАО «Южуралзолото группа компаний», принадлежащие Константину Струкову. 15 июля управляющее холдингом ООО «УК ЮГК» перешло под управление Федерального агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Виталина Ярховска

Новости компаний Все