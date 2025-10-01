Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Южуралзолото» может приобрести структура УГМК

Контрольный пакет акций ПАО «Южуралзолото группа компаний», которые ранее принадлежали Константину Струкову, планируют продать компании «Атлас Майнинг» (входит в УГМК). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным информационного портала, в настоящий момент Министерство финансов РФ ведет переговоры с «Уральской горно-металлургической компанией» (УГМК), под управлением которой находится «Атлас Майнинг».

Процедура продажи акций состоится после оценки их стоимости Росимуществом.

ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» зарегистрировано в Верхней Пышме Свердловской области в 1999 году. Компания занимается добычей и переработкой цветных металлов. В настоящий момент генеральным директором УГМК является Андрей Козицын. Головным предприятием холдинга является АО «Уралэлектромедь», которое в 2024 году получило выручку в размере 74,5 млрд руб., в 2023-м — 57,3 млрд руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 11 июля этого года Советский районный суд принял решение обратить в доход государства акции и доли в уставном капитале ряда компаний, принадлежащих Константину Струкову и его окружению. Росимущество стало владельцем управляющей компании «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), ООО «Бизнес-актив», «Хоум» и «Уралтранскомплект», а также получило доли в других организациях.

Константину Струкову принадлежало более 149,8 млрд акций ПАО «ЮГК».

Ольга Воробьева

