Продажа акций ЮГК может пройти в два этапа

Сделка по продаже контрольного пакета ПАО «Южуралзолото группа компаний» может пройти в два этапа и полностью состояться в первом полугодии 2026 года, передает слова замминистра финансов РФ Алексея Моисеева «Интерфакс».

Возможных покупателей замминистра называть не стал. Ранее сообщалось, что пакет ценных бумаг приобретет структура Уральской горно-металлургической компании. Кроме того, ведомство собирается предложить изменения в законодательство, чтобы Росимущество не могли посчитать добровольным покупателем — в начале октября Центробанк выдал Росимуществу предписание об истечении 35-дневного срока размещения оферты на выкуп акций компании «Южуралзолото». По мнению ЦБ, учреждение должно было предложить акционерам приобрести ценные бумаги. Однако Минфин РФ не согласился с такой позицией, заявив, что по Бюджетному кодексу нет таких правил.

«Мы, конечно, относимся очень аккуратно, чтобы именно Росимущество не являлось вот таким вот инструментом, как будто бы оно является добровольным покупателем. Все-таки Росимущество в данной ситуации обеспечивает исполнение решений, которые принимает суд. Там, я знаю, что этот вопрос обсуждается и, возможно, какое-то решение будет вынесено. Но пока мы делаем то, что мы делаем. Но вот с Банком России обсуждаем возможные поправки в законодательство», — подчеркнул Алексей Моисеев.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 11 июля этого года Советский районный суд принял решение обратить в доход государства акции и доли в уставном капитале ряда компаний, принадлежащих Константину Струкову и его окружению. Росимущество стало владельцем управляющей компании «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), ООО «Бизнес-актив», «Хоум» и «Уралтранскомплект», а также получило доли в других организациях.

В сентябре министр финансов России Антон Силуанов заявил о планах до конца года продать поступившие в госказну активы ООО «Управляющая компания ЮГК». Контрольный пакет в 149,8 млрд акций, ранее принадлежавших Константину Струкову, планируют продать компании «Атлас Майнинг» (входит в УГМК).

Виталина Ярховска