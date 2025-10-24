У дочерей Константина Струкова хотят конфисковать имущество на 4,9 млрд рублей

Генеральная прокуратура России подала иск в Пластский городской суд Челябинской области к бывшему владельцу ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК, Челябинская область) Константину Струкову и его дочерям Александре Струковой и Евгении Кузнецовой. Надзорное ведомство требует конфискации имущества на 1,4 млрд руб. и денежных средств на 3,5 млрд руб., сообщает «Ъ».

Прокуратура считает, что активы были получены коррупционным путем и хранятся у родственников Константина Струкова. Утверждается, что дочери экс-владельца ЮГК участвовали в легализации его доходов. В настоящее время родственницы якобы находятся в Европе.

Ранее у Константина Струкова был изъят основной актив ЮГК. Также с него взыскали 3,9 млрд руб. за ущерб, нанесенный аварией на одном из золотодобывающих предприятий.