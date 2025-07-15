Константина Струкова отстранили от должности президента ЮГК

Президента ООО УК ЮГК (управляющая компания ПАО «Южуралзолото группа компаний») Константина Струкова отстранили от должности. Такое решение принял Советский районный суд Челябинска по заявлению Генпрокуратуры об обеспечительных мерах, сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Надзорное ведомство подало заявление об обеспечительных мерах в рамках иска об изъятии в доход государства всех бизнес-активов заместителя председателя законодательного собрания Челябинской области Константина Струкова, включая ЮГК. Генпрокуратура считает, что компании имеют коррупционное происхождение. По данным МВД и ФСБ, экс-президент золотодобывающего холдинга готовил протестные акции, чтобы оказать давление на надзорный орган и на свидетелей, выступивших против него. Господин Струков также хотел привлечь к агитации сотрудников. От должности отстранили и директора по безопасности ООО «УК ЮГК» Константина Якимчука.

Исполняющей обязанности президента организации назначена вице-президент компании Лариса Ивлеева. Экс-руководителям запретили занимать в органах управления любых бизнес-структур депутата какие-либо должности, общаться с работниками и воздействовать на них.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 2 июля в офисах ПАО «Южуралзолото» сотрудники ФСБ РФ провели обыски. В этот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии активов золотодобывающей компании. По данным картотеки дел, в список ответчиков в том числе вошли президент «Южуралзолота» Константин Струков, его дочери Александра Струкова и Евгения Кузнецова. 11 июля суд удовлетворил требования Генеральной прокуратуры о национализации «Южуралзолота» и других компании, связанных с Константином Струковым.

Виталина Ярховска