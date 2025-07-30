Генрокуратура намерена взыскать 4 млрд рублей с экс-владельца «Южуралзолота»

Генеральная прокуратура России потребовала взыскать 4 млрд руб. с заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области, бывшего владельца «Южуралзолота» Константина Струкова. Соответствующий иск направлен в Пластовский городской суд, сообщает «Ъ».

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Соответчиками по иску являются представители Следственного комитата РФ, Ростехнадзора и Росприроднадзора. Генпрокуратура, по данным «Ъ», требует взыскать ущерб, причиненный окружающей среде в результате аварии на Светлинском месторождении в апреле 2024 года. Тогда в результате прорыва дамбы отходы золотоизвлекательной фабрики «Светлинская» попали в реку Батуровка и на прилегающие к ней сельхозземли, загрязнив их мышьяком.

По мнению Генеральной прокуратуры, надзорно-следственные органы вместо того, чтобы расследовать деятельность владельца «Южуралзолота» и добиваться возмещения вреда, сделали все для того, чтобы тот сохранил деньги и бизнес. В том числе это произошло благодаря неформальным отношениям руководителей ведомств с господином Струковым, считает Генпрокуратура РФ.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций ПАО «Южуралзолото группа компаний», принадлежащие Константину Струкову. Также были изъяты акции и доли в уставных капиталах более 30 компаний, находящихся под управлением ООО «УК ЮГК». Кроме вице-спикера заксобрания региона ответчиками выступали его дочери Александра Струкова и Евгения Кузнецова, а также пять человек, руководивших или владевшие компаниями. По мнению истца, бизнесмен незаконно получил контроль над золотодобывающим предприятием и десятью другими компаниями, используя свое должностное положение.

15 июля ООО «УК ЮГК» перешло под управление Федерального агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество).