Контрольный пакет акций ЮГК хотят продать структуре Газпромбанка

Правительство России собирается в этом году продать национализированный пакет акций ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) стоимостью 85 млрд руб. организации, входящей в структуру Газпромбанка. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, передает ТАСС.

Сейчас правительству принадлежит 67,3% акций ЮГК. Потенциальным покупателем является АО «ААА Управление Капиталом», которое уже имеет долю в золотодобывающем предприятии в 22%.

«Нет, [продажа] "Алросе" (российская алмазодобывающая компания — прим. «Ъ-Южный Урал») не обсуждается. У компании есть большой миноритарный акционер, который сохранился, он там и будет главным. Мы хотим в этом году. У меня есть KPI по привлечению денег от продажи имущества», — отметил Алексей Моисеев.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 11 июля Советский районный суд Челябинска обратил в доход государства акций ПАО «Южуралзолото группа компаний», принадлежащие заместителю председателя законодательного собрания региона Константину Струкову, удовлетворив иск Генпрокуратуры РФ. По мнению истца, бизнесмен незаконно получил контроль над золотодобывающим предприятием и десятью другими компаниями, используя свое должностное положение.

15 июля управляющее золотодобывающим холдингом ООО «УК ЮГК» перешло под контроль Росимущества.

