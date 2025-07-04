Два топ-менеджера предприятий ЮГК стали фигурантами уголовных дел

Сотрудники предприятий ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) стали фигурантами ранее возбужденных уголовных дел о нарушении правил охраны окружающей среды и порче земли. Под подозрение попали директор Светлинского горно-обогатительного комбината Сергей Щелоков и начальник золотоизвлекательной фабрики «Светлинская» Дмитрий Бендик. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что предварительная сумма экологического ущерба, причиненного структурами компании «Южуралзолото» составляет около 6 млрд руб.

«Соответствующая информация была установлена в рамках расследования уголовных дел о нарушении правил охраны окружающей среды. В ходе расследования получены показания подчиненных основного владельца "Южуралзолота" Константина Струкова»,— сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

В июле 2024 года прокуратура Челябинской области потребовала возбудить уголовные дела о нарушении правил охраны окружающей среды промышленным предприятием (ст. 246 УК РФ) и о порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ). Поводом стали результаты проверки инцидента с прорывом дамбы технического пруда на Светлинском месторождении в Пластовском районе. Происшествие случилось 17 апреля того же года. Тогда Роспотребнадзор сообщал, что после инцидента в пробах воды из рек Санарка и Батуровка нашли превышение предельно допустимых концентраций цианидов в 192 раза, а площадь загрязненных мышьяком сельхозземель, по данным прокуратуры, превысила 330 тыс. кв. м.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 2 июля в офисах ПАО «Южуралзолото» сотрудники ФСБ РФ провели обыски. В этот же день в Советский районный суд Челябинска поступил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии активов золотодобывающей компании. По данным картотеки дел, в список ответчиков в том числе вошли президент «Южуралзолота» Константин Струков, его дочери Александра Струкова и Евгения Кузнецова.

Ольга Воробьева