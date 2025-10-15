С экс-президента ЮГК взыскали экологический ущерб на 3,9 млрд рублей

Пластский городской суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ о возмещении экологического ущерба в размере 3,9 млрд руб. Основным ответчиком является экс-президент ЮГК Константин Струков. Информацию о принятом решении подтвердили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Заявление о взыскании ущерба надзорное ведомство направило в июле из-за аварии на Светлинском месторождении ПАО «Южуралзолото группа компаний» в прошлом году — прорыва дамбы, ограждающей технологическую площадку, которую ЮГК использовало для приема дренажных вод с золотоизвлекательной фабрики «Светлинская». В результате река Батуровка и прилегающие к ней сельскохозяйственные земли площадью 330 тыс. кв. м были загрязнены мышьяком. Причиненный природе ущерб составил 3,9 млрд руб., недропользователь его не возместил.

Ответчиками по иску кроме Константина Струкова являются руководитель СУ СКР по Челябинской области Алексей Колбасин, заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора Юрий Шувалов, бывший замруководителя Уральского управления Росприроднадзора Владислав Потапов. Также среди ответчиком значится ПАО «ЮГК». На время рассмотрения дела суд принимал обеспечительные меры. Помимо запрета на выезд из страны, у ответчиков арестовали все движимое и недвижимое имущество, включая банковские счета, акции, доли, недвижимость и транспортные средства на сумму исковых требований.

Как сообщал „Ъ“ и „Ъ-Южный Урал“, позже адвокат Алексея Колбасина обжаловал решение суда об обеспечительных . Вскоре сумма ареста исчезла из исполнительных производств.

Виталина Ярховска