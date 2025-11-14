Женщины депутата оказались в неоплатном долгу перед Родиной

Как стало известно “Ъ”, Пластский горсуд Челябинской области 14 ноября удовлетворил третий антикоррупционный иск Генпрокуратуры к бывшему вице-спикеру заксобрания региона от «Единой России», экс-владельцу ПАО «Южуралзолото» Константину Струкову. По решению суда в доход государства отойдет имущество общей стоимостью 1,4 млрд руб. и денежные средства на сумму 3,5 млрд руб. Его владельцами в основном являлись дочери и женщины депутата-миллиардера. Ранее суды уже изъяли у него активы на сумму более 220 млрд руб., а также еще 3,9 млрд руб. в счет возмещения экологического ущерба.

Константин Струков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Константин Струков

11 июля Советский районный суд Челябинска по прокурорскому иску к господину Струкову обратил в доход государства акции и доли в уставных капиталах 32 хозяйственных обществ, находящихся под управлением ООО «Управляющая компания ЮГК» (ООО УК ЮГК), владевшего акциями ряда коммерческих предприятий, в том числе крупнейшей золотодобывающей компании России — ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ПАО ЮГК, бывшее «Южуралзолото»).

Суд установил, что, являясь с 2000 года депутатом законодательного собрания Челябинской области, а с 2017-го — его вице-спикером, господин Струков нарушил антикоррупционные запреты и ограничения, использовав должностные полномочия и служебное влияние для незаконного обогащения себя и приближенных лиц. В результате коррупционных нарушений, совершенных в 2006–2007 годах, он, как указывает Генпрокуратура, завладел госпредприятиями ОАО «Челябинскуголь» и ОАО «Южуралзолото», которые осуществляли добычу угля и рудного золота на территории Челябинской области. В результате суд изъял у него активы, оцениваемые в 220 млрд руб.

В новом иске прокуратура отмечала, что бизнесмен вывел за рубеж более 163 млрд руб.— выручку от деятельности российских предприятий.

В Черногории, Сербии, Швейцарии и Турции им и его близкими и доверенными лицами покупались недвижимость, яхты, предметы роскоши, а также возводились гостиницы.

Надзор установил, что часть дорогостоящей недвижимости господин Струков записал главным образом на своих родственников. Последних он трудоустроил на высокооплачиваемые должности. В частности, проживающая в Швейцарии одна из дочерей — Александра Струкова стала вице-президентом в управляющей компанией ЮГК с окладом 13,7 млн руб., а не появлявшаяся на работе сожительница депутата Елена Додик — заместителем президента с зарплатой 7,5 млн руб. ежемесячно.

Еще одна дочь ответчика, Евгения Кузнецова, стала номинальным собственником долей в уставном капитале ООО «Бизнес-Актив» и частично — ООО «Бизнес-Сити». На полученный от их деятельности доход она приобрела дорогостоящие объекты недвижимости: пять коммерческих помещений в Москве площадью 377 кв. м, три нежилых здания, одно здание поликлиники, а также два жилых дома в Оренбурге общей площадью 3,3 тыс. кв. м.

Всего за счет полученной от деятельности предприятий ПАО ЮГК ответчики приобрели 48 объектов недвижимости: участки земли, жилые и нежилые помещения, квартиры и машино-места на территории Москвы (в частности, в престижном районе Хамовники), Московской области, Челябинской, Оренбургской областей, в Бахчисарайском районе Крыма, а также 14 автомобилей, среди которых машины премиум-класса и два мотоцикла. Ответчиками по новому иску проходили еще восемь человек. Это бывшая жена бизнесмена Людмила Струкова, развод с которой прокуратура считает фиктивным, дочери Евгения Кузнецова и Александра Струкова, внучка Ульяна Кузнецова, сожительница Елена Додик, водители бизнесмена Андрей Верзилин и Александр Панферов, а также доверенное лицо Алексей Сопка. Судебное решение к ним обращено к немедленному исполнению.

Ранее, 14 октября, Пластский горсуд Челябинской области взыскал с Константина Струкова 3,9 млрд руб. экологического ущерба, нанесенного в результате аварии на дамбе Светлинского месторождения ЮГК. Тогда огромные территории были заражены мышьяком.

Сам бизнесмен после поданных исков заявил, что у него не осталось денег на жизнь. «Я в отчаянии. У них все отобрали. Как жить? На жизнь у меня денег нет, я занимаю»,— посетовал он РБК. Ранее суды арестовали все активы бизнесмена, а самому ему запретили покидать страну.

Мария Локотецкая