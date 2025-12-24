Главные новости за 24 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

В Краснодарском крае из бюджета выделили 1,4 млрд руб. на заключение более 7,6 тыс. социальных контрактов с жителями региона в 2025 году.

Краснодарский бизнесмен выиграл спор с представителем корейского бренда «Тобот».

Краснодарское УФАС в третий раз отложило рассмотрение дела против МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства.

Администрация Краснодара планирует получить 95,8 млн руб. туристического налога в 2026 году.

Первомайский районный суд рассмотрел ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в отношении главы Крымского городского поселения Яниса Будагова.

Центризбирком (ЦИК) РФ передал освободившийся мандат бывшего депутата Госдумы от Краснодарского края Анатолия Вороновского члену регионального законодательного собрания Валерию Горюханову.

Администрация Новороссийска приостановила разработку мастер-плана города и расторгла договор с подрядчиком в ожидании изменений в Градостроительный кодекс РФ.

С начала 2025 года аэропорты Краснодарского края (в Сочи, Краснодаре и Геленджике) приняли 12,5 млн человек.

В Краснодаре в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января может пройти снег. Температура опустится до отрицательных значений.

В Севастополе 24 декабря состоялось прощание с 15-летней Ариной Дроздовой, которая скончалась в московской больнице после ранения при атаке украинских беспилотников 30 ноября.

Объем неплатежей по ипотеке на покупку строящегося жилья в Краснодарском крае с начала 2025 года более чем удвоился, с 1,52 млрд руб. на 1 января до 3,3 млрд руб. на 1 ноября.