УФАС в третий раз отложило слушания по делу КТТУ о завышении тарифов

Краснодарское УФАС в третий раз отложило рассмотрение дела против МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» по обвинению в нарушении антимонопольного законодательства. Слушания, которые планировались на 4 декабря, перенесли на 26 декабря 2025 года, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Первоначально заседание назначили на 27 марта 2025 года. Позже стало известно, что дату слушаний сдвинули на 24 сентября.

Дело возбудили по материалам прокуратуры Центрального округа Краснодара от 8 ноября 2024 года, где рассматривалась обоснованность повышения стоимости проезда. По данным проверки, КТТУ перевозит пассажиров по нерегулируемым тарифам на девяти городских маршрутах: №2, 2Е, 9, 10, 43, 46, 52 и 55.

В постановлении администрации Краснодара №7855 от 5 декабря 2024 года повышение стоимости проезда до 50 руб. объяснялось подорожанием горюче-смазочных материалов и запчастей, необходимостью обновления подвижного состава и строительством производственных баз. Также учитывалось приведение зарплаты сотрудников предприятия к среднему уровню по городу.

Однако, по информации Росстата, установленный тариф в краевой столице оказался выше, чем в других регионах. При этом МУП «КТТУ» не предоставило документы, подтверждающие экономическую целесообразность увеличения стоимости проезда.

Итоговое решение по делу пока не вынесено.

Нурий Бзасежев