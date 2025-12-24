Власти Новороссийска закончат разработку мастер-плана после изменений ГрадКодекса

Администрация Новороссийска приостановила разработку мастер-плана города и расторгла договор с подрядчиком в ожидании изменений в Градостроительный кодекс РФ. Об этом сообщает «Эксперт Юг» со ссылкой на администрацию города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отметили в мэрии, работы будут возобновлены после принятия и вступления в силу поправок в федеральное законодательство. Решение о расторжении действующего контракта на создание стратегического мастер-плана связано с согласованием проекта федерального закона. Документ интегрирует мастер-планы в градостроительное законодательство и устанавливает требования к их структуре.

Власти города рассматривают возможность софинансирования проекта. В рамках переговоров АО «ДОМ.РФ» предварительно согласовало свое участие. Также изучается вариант привлечения средств федерального бюджета.

Как писал «Ъ-Кубань», мастер-план Новороссийска разрабатывался при участии и финансировании ГК «Дело». Компания выделила на проект 25 млн руб., а общая стоимость контракта с подрядчиком ООО «АВ» составила 38 млн руб. Изначально планировалось завершить работы к осени 2025 года.

Анна Гречко