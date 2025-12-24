ЦИК передал мандат Анатолия Вороновского депутату ЗСК Горюханову

Центризбирком (ЦИК) РФ передал освободившийся мандат бывшего депутата Госдумы от Краснодарского края Анатолия Вороновского члену регионального законодательного собрания Валерию Горюханову. Об этом сообщили «Ведомости».

О передаче мандатастало известно 12 декабря. За это решение проголосовал генеральный совет партии «Единая Россия». 19 декабря парламентарии законодательного собрания Кубани приняли постановление о досрочном прекращении полномочий депутата ЗСК Горюханова.

Валерий Горюханов родился 5 сентября 1990 года, окончил Кубанский государственный университет по специальности «государственное и муниципальное управление». Он является членом комитета регионального парламента по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства, социально-экономического развития территорий и информационной политики, а также членом фракции ВПП «Единая Россия». Кроме того, Горюханов занимает должность заместителя начальника управления общественных расследований в социально-экономической сфере «Народного фронта За Россию».

Как писал «Ъ-Кубань», 10 ноября мандатная комиссия Государственной думы России рекомендовала лишить депутата Анатолия Вороновского неприкосновенности, а 11 ноября Госдума дала согласие на возбуждение дела.

13 ноября Вороновскому предъявили обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере. Парламентария лишили полномочий 2 декабря. В конце ноября Вороновский сам написал заявление о сложении мандата.

Анна Гречко