Краснодарский бизнесмен выиграл спор с представителем корейского бренда «Тобот»

Суд по интеллектуальным правам (СИП) оставил в силе решение Арбитражного суда Кубани, который отказал в иске челябинской компании «Азбука права», следует из постановления суда. Фирма требовала с краснодарского предпринимателя Евгения Матвеева 130 тыс. руб. компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак «Тобот» и изображения персонажей. Истцом первоначально выступала южнокорейская компания Young toys, Inc., но в сентябре 2024 года произошла процессуальная замена на российское общество.

Товарный знак «Тобот» принадлежит сеульской компании Young Toys и также служит названием известного южнокорейского мультсериала. В центре сюжета — приключения роботов-трансформеров, созданных на основе моделей автомобилей, выпускаемых концерном Kia Motors.

Спор возник из-за продажи контрафактных товаров в магазинах сети «Жучок» в Краснодаре. В торговых точках на улицах 30-й Иркутской Дивизии, Лавочкина и 2-й Целиноградской обнаружили товары с изображениями, сходными с защищенным товарным знаком и персонажами.

Права на бренд принадлежали корейской Young toys, Inc. В августе 2024 года компания заключила договор цессии с ООО «Азбука права», передав российскому обществу право требования компенсации от нарушителя.

Арбитражный суд Краснодарского края в феврале 2025 года отказал в удовлетворении иска. Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в сентябре оставил решение без изменений.

Суды установили, что договор цессии заключили с нарушением принципа добросовестности для обхода указа президента РФ №322, запрещающего платежи в пользу иностранных правообладателей из недружественных государств. Корейская компания относится к субъектам из страны, совершающей недружественные действия против России.

Суд по интеллектуальным правам согласился с выводами нижестоящих инстанций о наличии умысла против публичных интересов в действиях сторон сделки. Коллегия признала договор ничтожным из-за злоупотребления правом.

