В новогоднюю ночь в Краснодаре ожидается снег

В Краснодаре в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января может пройти снег. Температура опустится до отрицательных значений, рассказал «Ъ-Кубань» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В четверг, 25 декабря, на Кубани, как рассказал эксперт, начнется серьезное похолодание. Ночные температуры в степной части региона понизятся до -2...-7 градусов. В дневные часы установится схожая температура. В пятницу также ожидается холодная погода.

На Черноморском побережье ожидается менее существенное похолодание. Температура днем установится в пределах +5...+7 градусов. В районе Новороссийска ночью возможны заморозки.

В субботу в Краснодаре господин Шувалов прогнозирует кратковременное повышение температуры. В воскресенье она понизится вновь.

«Краснодар может рассчитывать на снег в новогоднюю ночь и температуру около -1...-4 градусов. Погода будет зимней. Снег будет идти 31 и 1 числа. Я бы не назвал это аномальным отклонением от климатической нормы, в пределах 3-4 градусов – в порядке вещей», – рассказал господин Шувалов.

Также, по словам эксперта, в предновогодние дни снегопад ожидается в горах Сочи. «Фронтальные разделы заденут Северный Кавказ, температура будет отрицательная все время. Количество снега прибавится, и прибавится значительно. Начнется это в субботу, также снег пройдет в понедельник. 31 декабря и 1 января ожидается снегопад, связанный с приходом циклона с севера», – заключил эксперт.

