Главу Крымска арестовали до февраля по делу о земельной сделке на 99 млн рублей

Первомайский районный суд рассмотрел ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в отношении главы Крымского городского поселения Яниса Будагова. Чиновнику предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, предусмотренном п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Крымского городского поселения

Как следует из материалов дела, представленных суду, обвиняемый заключил с предпринимателем договор купли-продажи земельного участка, рыночная стоимость которого оценивалась не менее чем в 99 млн руб. При этом участок был реализован за 5,2 млн руб. Впоследствии земля была перепродана представителю застройщика уже за 150 млн руб.

Указанные обстоятельства были выявлены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в ходе оперативных мероприятий.

Оценив доводы следствия и представленные материалы, суд удовлетворил заявленное ходатайство и избрал в отношении Яниса Будагова меру пресечения в виде заключения под стражу. Арест установлен сроком на один месяц и 27 суток — до 18 февраля 2026 года.

«Ъ-Кубань» писал, что Лазаревский районный суд Сочи признал бывшего директора ГУП КК «Дагомысское ДРСУ» Сафарбия Напсо виновным в мошенничестве, растрате и превышении должностных полномочий, приговорив его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд установил, что с 2018 по 2021 год Сафарбий Напсо и его сообщники похитили имущество дорожного управления на сумму свыше 45 млн руб., включая фиктивную продажу асфальтобетонного завода и подложные справки о стоимости невыполненных работ.

Мария Удовик