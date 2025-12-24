В Севастополе простились с девочкой, погибшей во время атаки БПЛА

В Севастополе 24 декабря состоялось прощание с 15-летней Ариной Дроздовой, которая скончалась в московской больнице после ранения при атаке украинских беспилотников 30 ноября. Церемония прошла в храме Архистратига Божия Михаила в центре города, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Проститься с погибшей пришли десятки человек, включая множество подростков-ровесников. Гроб окружили охапками красных и белых роз. На церемонии принесли около десятка венков, в том числе от губернатора Михаила Развожаева. Многие присутствующие плакали во время прощания.

Девочка получила ранения 30 ноября в результате обстрела украинских сил и находилась в критическом состоянии. Ее перевезли для лечения в Российскую детскую клиническую больницу в Москве, однако врачи не смогли спасти ребенка — она умерла 18 декабря.

«Гибель ребенка — это трагедия не только для семьи, но и для всего города»,— отметила уполномоченный по правам ребёнка в Севастополе Марина Песчанская. Она добавила, что девочка обучалась онлайн, была общительным и жизнелюбивым человеком.

По данным посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, Арина стала как минимум 238-м российским ребенком, убитым ВСУ с февраля 2022 года.

В правительстве Севастополя сообщили, что тело доставили из Москвы максимально быстро. Все вопросы по транспортировке и организации похорон взял на себя регион.

Анна Гречко