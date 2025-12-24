Аэропорты Краснодарского края приняли 12,5 млн человек в 2025 году

С начала 2025 года аэропорты Краснодарского края (в Сочи, Краснодаре и Геленджике) приняли 12,5 млн человек. Об этом в интервью «Review. Ъ-Кубань» рассказал губернатор Вениамин Кондратьев.

«Открытие аэропортов в Краснодаре и Геленджике, безусловно, стало важным и долгожданным событием для нашего региона и всей страны. Там работают сотни людей, для них вернуться к привычной деятельности, конечно же, огромное счастье»,— сказал глава региона.

Он отметил, что открытие воздушных гаваней упростило логистику, повысив тем самым комфорт жителей и гостей Краснодарского края.

«Повысилась частота деловых поездок, увеличились инвестактивность и бизнес-контакты, в том числе международные. Теперь посещать крупные деловые мероприятия, конференции и конгрессы можно без ограничений и не тратя целый день на дорогу»,— подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Маргарита Синкевич