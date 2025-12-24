На Кубани на социальные контракты выделили 1,4 млрд рублей

В Краснодарском крае из бюджета выделили 1,4 млрд руб. на заключение более 7,6 тыс. социальных контрактов с жителями региона в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, социальные контракты помогают жителям преодолеть временные трудности, получить стабильный доход, запустить собственный проект или развить существующий бизнес. Приоритет при заключении имеют многодетные семьи, семьи с детьми и участники специальной военной операции.

Более 3 тыс. социальных контрактов направлены на поддержку в трудоустройстве, 2,8 тыс. — на развитие предпринимательства. Свыше 1 тыс. договоров заключили для помощи в сложных жизненных обстоятельствах, более 700 — для ведения личного подсобного хозяйства.

В 2024 году господдержкой воспользовались более 7,6 тыс. жителей региона. За пять лет действия программы в крае социальные контракты подписали около 44 тыс. человек.

Как отмечают в администрации региона, для получения поддержки необходимо обратиться в управления социальной защиты населения по месту жительства или пребывания.

Алина Зорина