Краснодарский край стал лидером по приросту просрочки ипотеки в 2025 году

Объем неплатежей по ипотеке на покупку строящегося жилья в Краснодарском крае с начала 2025 года более чем удвоился, с 1,52 млрд руб. на 1 января до 3,3 млрд руб. на 1 ноября, следует из данных коллекторского агентства «Долговой консультант» на основе статистики ЦБ РФ. Абсолютный прирост составил 1,78 млрд руб., что является крупнейшим показателем среди регионов страны. Доля просроченной задолженности по ипотеке на первичном рынке увеличилась с 0,65 до 1,65% за этот период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В масштабах России объем неплатежей по ипотеке под залог договоров долевого участия вырос на 88%, с 9,3 млрд руб. на 1 января до 17,5 млрд руб. на 1 ноября. Доля неплатежей на первичном рынке достигла 0,41% при 0,2% в начале года.

Генеральный директор «Долгового консультанта» Денис Аксенов связывает рост доли просроченной задолженности с динамикой портфеля ипотеки на строящееся жилье. С начала года он сокращался, но с сентября банки вновь начали наращивать кредитование, и к ноябрю портфель увеличился на 2%. При этом рост неплатежей оказался кратным. По словам Аксенова, зона риска связана с ожидаемым ужесточением условий льготной семейной ипотеки: весной 2026-го ставки могут вырасти вдвое, что стимулирует заемщиков оформлять кредиты по действующей ставке 6% годовых. Аналогичная ситуация наблюдалась в конце 2023–начале 2024 годов, когда активное оформление субсидированной ипотеки перед ее отменой также приводило к росту просрочек.

Вячеслав Рыжков