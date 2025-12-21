Главные новости за выходные 20–21 декабря

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в США 20 декабря и сразу из аэропорта отправился на переговоры со спецпосланником президента США и его зятем Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. В тот же день в Майами завершились двухдневные переговоры США и Украины. Господин Дмитриев сообщил, что переговоры с американскими чиновниками в Майами об урегулировании конфликта на Украине проходят конструктивно. 21 декабря спецпредставитель президента провел новую сессию консультаций.

20 декабря Министерство юстиции США обнародовало часть материалов дела финансиста Джеффри Эпштейна. Среди опубликованных фотографий были снимки с 42-м президентом США Биллом Клинтоном и действующим президентом Дональдом Трампом. Сутки спустя Минюст удалил по меньшей мере 16 файлов. Среди пропавших файлов был снимок Дональда Трампа и его супруги Мелании рядом с Джеффри Эпштейном и помощницей финансиста Гислейн Максвелл, которая с 2022 года отбывает наказание в тюрьме

В ночь на 21 декабря Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в рамках гуманитарной акции в Россию с Украины удалось вернуть группу россиян. Также на родину вернулись несколько украинцев.

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории, состояние которого превысило $700 млрд. Предыдущий рекорд также принадлежал господину Маску: 15 декабря его состояние превысило $600 млрд.

В Санкт-Петербурге 21 декабря состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Его открыл Владимир Путин. Перед саммитом господин Путин провел отдельные встречи с президентами Киргизии и Белоруссии Садыром Жапаровым и Александром Лукашенко.

В Швеции 21 декабря задержали для досмотра российское судно Adler, которое подало сигнал бедствия. В ночь на субботу у судна отказал двигатель. После этого Adler встал на якорь у города Хёганес.

Американский центр безопасности спорта пожизненно отстранил от соревнований бывшего российского фигуриста Ивана Десятова, представляющего с 2022 года США. В апреле 2024 года эстонская фигуристка Солен Мазинг обвинила Десятова в изнасиловании после турнира Golden Spin в декабре 2023-го.

