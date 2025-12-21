Президент России Владимир Путин открыл заседание Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля. Глава государства заявил, что Россия заинтересована в развитии связей со странами ЕАЭС. Объединение утвердилось как самодостаточный центр многополярного мира, добавил господин Путин.

Встреча началась в узком составе с участием президента Белоруссии Александра Лукашенко, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова и председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжана Сагинтаева.

«Сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза, прочно утвердившегося в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира, продолжает поступательно развиваться»,— сказал российский президент во время заседания. Он указал на развитие торговых и инвестиционных обменов между странами ЕАЭС.

Развитие взаимодействия участников ЕАЭС положительно влияет на качество жизни населения, отметил Владимир Путин. По его мнению, это помогает обеспечивать экономическую стабильность, «что особенно важно в условиях турбулентности в глобальной экономике».

Перед саммитом ЕАЭС Владимир Путин провел отдельные встречи с президентами Киргизии и Белоруссии Садыром Жапаровым и Александром Лукашенко. 22 декабря в Санкт-Петербурге пройдет неформальная встреча лидеров СНГ.