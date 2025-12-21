С сайта Минюста США удалили фото Эпштейна и Трампа

С сайта Минюста США спустя менее суток с момента публикации были удалены по меньшей мере 16 файлов, связанных с финансистом Джеффри Эпштейном, включая фото с американским президентом Дональдом Трампом.

Фото: House Oversight Committee Democrats / Handout. / Reuters Президент США Дональд Трамп (слева) и финансист Джеффри Эпштейн (второй слева). Фотография обнародована по запросу демократов из Палаты представителей США, 12 декабря 2025 года

Фото: House Oversight Committee Democrats / Handout. / Reuters

Внимание на исчезновение файлов в том числе обратило агентство Associated Press. Среди пропавших файлов был снимок Дональда Трампа и его супруги Мелании Трамп рядом с Джеффри Эпштейном и помощницей финансиста Гислейн Максвелл, которая с 2022 года отбывает наказание в тюрьме. На некоторых других фото были картины с обнаженными женщинами.

«Фотографии и другие материалы будут и впредь проверяться и редактироваться в соответствии с законом с соблюдением мер предосторожности по мере поступления дополнительной информации»,— сообщил Минюст США в X, комментируя файлы по делу Джеффри Эпштейна. Причины, по которым фото удалили с сайта, ведомство не раскрыло.

Минюст обнародовал часть материалов дела Джеффри Эпштейна 20 декабря. На странице министерства указано, что из-за большого объема данных публикации могут «содержать информацию, которая непреднамеренно включает в себя непубличную личную информацию или другой конфиденциальный контент, в том числе материалы сексуального характера».