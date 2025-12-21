Путин провел встречу с Лукашенко в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Встреча проходит перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) и президент РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Всегда находится то, о чем нужно поговорить»,— сказал российский президент в начале встречи. Александр Лукашенко ответил, что Россия и Белоруссия реализуют все договоренности. «Начиная от военно-технического сотрудничества до экономики. Вопросов тут практически нет»,— добавил он.

Владимир Путин сообщил, что перед вылетом в Санкт-Петербург встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. «Он мне подробно рассказал о том, как идет работа между правительствами России и Белоруссии, фактически никаких вопросов, требующих нашего внимания, почти нет»,— сказал российский президент.

Перед встречей с Александром Лукашенко президент России провел переговоры с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Саммит ЕАЭС пройдет в Санкт-Петербурге 21 декабря. На следующий день запланирована неформальная встреча лидеров СНГ.