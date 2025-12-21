В Швеции задержали подавшее сигнал бедствия российское судно Adler

В Швеции задержали для досмотра российское судно Adler, которое подало сигнал бедствия. Об этом сообщил телеканал STV.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российское судно Adler

Фото: Marinetraffic / Andreas Modersitzki Российское судно Adler

Фото: Marinetraffic / Andreas Modersitzki

По данным телеканала, в ночь на субботу у судна отказал двигатель. После этого Adler встал на якорь у города Хёганес. Пресс-секретарь шведской таможни Мартин Хёглунд заявил, что досмотр судна продолжается. По его словам, высадка экипажа прошла без проблем.

«Когда судно заходит в шведские территориальные воды таким образом, мы имеем право проверить, что находится на его борту…,— заявил Мартин Хёглунд изданию Expressen. По его словам, судно не предоставило таможенных деклараций.

STV пишет, что Adler принадлежит российской компании M Leasing LLC, которая находится в санкционных списках США и Евросоюза.