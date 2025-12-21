Главные анонсы 22–28 декабря

22 декабря, понедельник

В Сочи начнется новогодний музыкальный фестиваль «Сириус».

В Малайзии пройдет специальная встреча глав МИДов стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по урегулированию конфликта на границе между Камбоджей и Таиландом.

23 декабря, вторник

В Москве откроется выставка «Индия. Ткань времени» с экспонатами Национального музея ремесел Дели.

В Минске состоится заседание Совета постоянных полномочных представителей государств—участников СНГ при уставных и других органах СНГ.

24 декабря, среда

В Москве пройдет пресс-конференция Аналитического центра ВЦИОМа, посвященная основным трендам 2025-го и прогнозу на 2026 год.

На Байконуре запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-5».

25 декабря, четверг

В Мариуполе после реставрации откроется Драматический театр.

В Дохе (Катар) начнется чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу.

26 декабря, пятница

В Анталье (Турция) начнется серия забегов Antalya Ultra Marathon.

27 декабря, суббота

В Кот-д’Ивуаре пройдут выборы в нижнюю палату парламента.

28 декабря, воскресенье

В Гвинее состоятся президентские выборы.

В Мьянме пройдут всеобщие выборы, включая первый тур парламентских выборов.

В ЦАР пройдут всеобщие выборы, включающие выборы президента и парламента.