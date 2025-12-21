Главные анонсы 22–28 декабря
Важные и интересные события предстоящей недели
22 декабря, понедельник
В Сочи начнется новогодний музыкальный фестиваль «Сириус».
В Малайзии пройдет специальная встреча глав МИДов стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по урегулированию конфликта на границе между Камбоджей и Таиландом.
23 декабря, вторник
В Москве откроется выставка «Индия. Ткань времени» с экспонатами Национального музея ремесел Дели.
В Минске состоится заседание Совета постоянных полномочных представителей государств—участников СНГ при уставных и других органах СНГ.
24 декабря, среда
В Москве пройдет пресс-конференция Аналитического центра ВЦИОМа, посвященная основным трендам 2025-го и прогнозу на 2026 год.
На Байконуре запланирован запуск ракеты-носителя «Союз-5».
25 декабря, четверг
В Мариуполе после реставрации откроется Драматический театр.
В Дохе (Катар) начнется чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу.
26 декабря, пятница
В Анталье (Турция) начнется серия забегов Antalya Ultra Marathon.
27 декабря, суббота
В Кот-д’Ивуаре пройдут выборы в нижнюю палату парламента.
28 декабря, воскресенье
В Гвинее состоятся президентские выборы.
В Мьянме пройдут всеобщие выборы, включая первый тур парламентских выборов.
В ЦАР пройдут всеобщие выборы, включающие выборы президента и парламента.