Москалькова: группу россиян вернули с Украины

Омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что в рамках гуманитарной акции в Россию из Украины удалось вернуть группу россиян. В то же время несколько человек выехали из Херсонской области на Украину, уточнила она.

«Несколько россиян, которые ранее должны были вернуться с Украины, в рамках гуманитарной акции удалось вернуть в Россию. Также несколько человек, которые из-за непредвиденных и независящих от нас обстоятельств не могли выехать из Херсонской области, вернулись на Украину»,— сказала госпожа Москалькова «РИА Новости».

16 декабря на белорусско-украинской границе прошел гуманитарный обмен, в результате которого с семьями воссоединились 15 граждан России.