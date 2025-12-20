Минюст США обнародовал материалы по делу Эпштейна

Министерство юстиции США обнародовало часть материалов дела финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Материалы разделены на несколько частей. На странице министерства указано, что при публикации данных «предприняты все разумные меры для проверки и удаления личной информации, касающейся жертв». При этом из-за большого количества файлов в них может «непреднамеренно» оставаться конфиденциальная информация и материалы сексуального характера.

По информации The New York Times, Минюст США идентифицировал 1,2 тыс. имен жертв Джеффри Эпштейна и их родственников. Все материалы, которые могут раскрывать их личность, отредактированы.