Путин встретился с президентом Киргизии Жапаровым в Санкт-Петербурге

Президент России Владимир Путин встретился с киргизским коллегой Садыром Жапаровым. Переговоры проходят в Санкт-Петербурге перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Сейчас есть возможность на сегодняшнем мероприятии поговорить по двусторонним отношениям»,— сказал российский президент в начале встречи. Он добавил, что рассчитывает на содержательную дискуссию между представителями стран ЕАЭС на тему развития торгово-экономических связей.

«Рассчитываю, что мы обменяемся (мнениями.— “Ъ”) по дальнейшему развитию киргизско-российского двустороннего сотрудничества»,— ответил господин Жапаров.

Саммит ЕАЭС пройдет в Санкт-Петербурге 21 декабря. На следующий день президент Киргизии примет участие в неформальной встрече лидеров СНГ. Помимо Садыра Жапарова, в мероприятиях будут участвовать в том числе президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Узбекистана Шавкат Мирзиёев.