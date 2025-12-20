Дмитриев прибыл в Майами для переговоров по Украине

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в Майами, сообщает «РИА Новости». Он планирует встретиться со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером для обсуждения украинского урегулирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Кортеж господина Дмитриева из аэропорта направился сразу на переговорную площадку. Он проведет в Майами выходные.

Сегодня в Майами завершились переговоры между представителями США и Украины. Украинскую делегацию возглавлял секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) страны Рустем Умеров. Агентство Reuters сообщало, что трехсторонние контакты не планируются. Постпред США при НАТО Мэтт Уитакер заявил, что урегулирование российско-украинского конфликта перешло к «финальным деликатным переговорам».