Дмитриев прибыл на новую сессию переговоров с Уиткоффом в Майами

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл на новую сессию переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, передает ТАСС. Консультации проходят в Майами. Тема — урегулирование на Украине.

Во встрече также участвует зять президента США Джаред Кушнер. Во время переговоров господин Дмитриев должен получить информацию о наработках США и Евросоюза по плану мирного урегулирования на Украине, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков «Первому каналу».

Об итогах консультаций Кирилл Дмитриев доложит президенту России Владимиру Путину, добавил господин Песков. По его словам, российский президент ничего не передавал американской стороне через господина Дмитриева. «Главное — получить всю информацию»,— сказал представитель Кремля.

«Американская сторона четко индексирует возможность развития сотрудничества с процессом урегулирования»,— отметил Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что российская сторона заинтересована в совместных с США проектах.

Господин Дмитриев прибыл в Майами 20 декабря. В тот же день в Майами завершились двухдневные переговоры США и Украины. Первый раунд переговоров с американской стороной Кирилл Дмитриев назвал конструктивным.