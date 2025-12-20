Фигуриста Десятова отстранили пожизненно из-за дела об изнасиловании

Американский центр безопасности спорта пожизненно отстранил от соревнований бывшего российского фигуриста Ивана Десятова, представляющего с 2022 года США. Информация об этом размещена на сайте центра.

Фото: Adam Cairns-USA TODAY Sports / Reuters

В апреле 2024 года эстонская фигуристка Солен Мазинг подала заявление в полицию. Она обвинила Ивана Десятова в изнасиловании после турнира Golden Spin в декабре 2023-го. В октябре прошлого года спортсмена временно отстранили от соревнований.

24-летний Иван Десятов до 2021 года выступал под флагом России, а затем — Белоруссии. С 2022 года он представлял США в паре с американской фигуристкой Изабеллой Флорес.