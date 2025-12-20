Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием свыше $700 млрд

Американский предприниматель Илон Маск стал первым человеком в истории, состояние которого превысило $700 млрд, посчитали в Forbes. Предыдущий рекорд также принадлежал господину Маску: 15 декабря его состояние превысило $600 млрд.

Рост капитала бизнесмена связан с решением Верховного суда штата Делавэр. Он отменил постановление нижестоящего суда, признавшего недействительным вознаграждение Илона Маска в виде опционов на акции Tesla. Сейчас вознаграждение оценивается в $139 млрд. В дополнение к опционам на акции бизнесмену также принадлежит 12% обыкновенных акций производителя электромобилей, стоимость которых составляет $199 млрд. Общая стоимость его активов в Tesla достигла $338 млрд. При этом все состояние предпринимателя оценивается в $749 млрд, сообщил Forbes.

Второй по стоимости актив Илона Маска — его предполагаемая 42% доля в SpaceX. Она теперь стоит на $2 млрд меньше, чем его активы в Tesla. Однако именно Space X сможет сделать господина Маска первым в мире триллионером. По данным Forbes, компания-производитель ракет планирует провести IPO в 2026 году, которое может оценить ее примерно в $1,5 трлн.