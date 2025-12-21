Дмитриев назвал конструктивными переговоры по Украине в США

Спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев сказал, что переговоры с американскими чиновниками в Майами об урегулировании конфликта на Украине проходят конструктивно.

«Дискуссии проходят конструктивно. (Переговоры,— "Ъ") Начались и продолжатся сегодня, также продолжатся завтра»,— сказал господин Дмитриев журналистам (цитата по ТАСС).

Кирилл Дмитриев прибыл в США для встречи со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 20 декабря. В тот же день в Майами завершились двухдневные переговоры США и Украины.