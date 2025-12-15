Главные новости за 15 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

УФСБ по Крыму задержало главу отдела закупок администрации Ялты, который якобы требовал свыше 300 тыc. руб. за оформление права собственности на муниципальный земельный участок.

За девять месяцев 2025 года Краснодарский край экспортировал около 100 т чая, это на 5,2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Бывший вице-мэр Краснодара Всеволод Нетреба в своем последнем слове заявил суду, что признает вину, раскаивается в совершенных деяниях и, находясь на свободе, он принесет обществу больше пользы, нежели находясь в заключении. Суд приговорил его к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн руб.

Власти Казахстана ускорили поставку двух новых выносных причальных устройств для Каспийского трубопроводного консорциума после атаки беспилотника на морской терминал.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в больнице на территории Краснодарского края.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по уголовному делу об убийстве 16-летней девушки в Краснодарском крае после обращения матери погибшей.

Жители поселка Афипский Краснодарского края получат финансовую компенсацию за ущерб от атаки беспилотных летательных аппаратов. Сумма выплат на одного человека составит 15 тыс. руб.

Прокуратура Краснодарского края проводит проверку по факту появившейся ранее в СМИ информации об отравлении газом на заводе в Ленинградском районе Кубани.

Жители Юбилейного микрорайона Краснодара записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой сохранить зеленую зону в их районе.

Октябрьский районный суд Новороссийска приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-депутата Заксобрания Кубани Михаила Ковалюка, обвиняемого в вымогательстве 500 млн руб.