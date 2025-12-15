Жители Афипского получат по 15 тысяч рублей за ущерб от БПЛА

Жители поселка Афипский Краснодарского края получат финансовую компенсацию за ущерб от атаки беспилотных летательных аппаратов. Сумма выплат на одного человека составит 15 тыс. руб. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сейчас в муниципалитете собирают документы для назначения выплат пострадавшим, работа по оценке ущерба завершена. Для предоставления компенсаций из бюджета на территории населенного пункта ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.

Атака беспилотных летательных аппаратов повредила 17 домовладений. В большинстве зданий разбиты окна, в некоторых пострадали крыша или двери, в одном доме появились трещины на потолке. Также получили повреждения хозяйственные постройки. Муниципалитет планирует оказать помощь жителям в уборке территорий домовладений.

Алина Зорина