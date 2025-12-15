Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Бастрыкин потребовал повторный доклад по убийству школьницы на Кубани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по уголовному делу об убийстве 16-летней девушки в Краснодарском крае после обращения матери погибшей. Об этом сообщает информационный центр СКР.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Жительница региона обратилась в приемную главы ведомства через соцсеть с жалобой на ход расследования гибели дочери. В июне 2025 года тело девушки нашли в лесу. Личность преступника установлена, в отношении обвиняемого выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Дело расследует Следственное управление СКР по Краснодарскому краю. Ранее Александр Бастрыкин уже поручал представить отчет. Ситуация освещалась в СМИ.

Сейчас глава ведомства затребовал у руководителя регионального СУ СКР Андрея Маслова новый доклад об установленных обстоятельствах преступления, а после окончания следствия — о его итогах. При подготовке отчета должны учесть доводы, изложенные в материнском обращении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Анна Гречко

